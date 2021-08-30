حمدان للقاضية غادة عون: السلام على مطرقة عدالتك في احقاق الحق

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غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

‏سيدتي القاضية غادة عون، السلام على مطرقة عدالتك في احقاق الحق.

عادلة صارمة محقة في زمن الجبن القضائي، والخنوع القضائي السياسي المذهبي، والهروب القضائي من مسؤولية الضمير، والقضاء بالحق، باسم الشعب اللبناني.

‏أما انتم ايها "المافيا المالية"، المدعومة سياسياً من الطغمة الحاكمة المذهبية والطائفية.

ميشال مكتف، وانطوان الصحناوي، ورياض سلامة الفار الى باريس من وجه العدالة، لن يستطيع مديركم الاجنبي واللبناني حماية رؤوسكم من مقصلة عدالة الحق، انتظرنا طويلاً.

عاشت القاضية غادة عون.