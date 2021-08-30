توضيح من جمعية المصارف: لا خوف ولا قلق على مصير الحوالات الخارجية الواردة الى المصارف

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اوضحت جمعية مصارف لبنان في بيان، "ردا على كل المعلومات والتفسيرات التي رافقت إصدار التعميم 159 من قبل مصرف لبنان، أن التعميم موجه لضبط العمليات الداخلية في المصارف، ولا يطال العملاء بأي شكل من الأشكال، خصوصا سحوبات الأموال المحولة من الخارج بالعملات الأجنبية التي يضمنها التعميم 150 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 9-4-2020، والتي أعاد التأكيد على حرية استعمالها من قبل المودع توضيح مصرف لبنان الصادر بتاريخ 26-8-2021 الذي نصت بوضوح أن شراء المصارف العملات الأجنبية المحولة من الخارج يتم حصرأ بحال رغب الزبائن بذلك".

واشارت الى ان "لا خوف ولا قلق على مصير الحوالات الخارجية التي تردُ إلى المصارف اللبنانية والتي تبقى حرة للاستعمال بحسب رغبة متلقيها".

ولفتت الى ان "قرار مصرف لبنان يشدد قيود العمل المصرفي بما يضمن سلامة القطاع وحقوق العملاء ويجعل الالتزام بإطار العمل المصرفي السليم موثق بما فيه مصلحة المودع والقطاع".