وزيرة الدفاع تسلمت هبة من السفير الكوري وبحثت مع آلان دويل في عمل بعثة مراقبة الهدنة

A + A -

إستقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر سفير جمهورية كوريا الجنوبية في لبنان يونغ دي كوان وعرضت معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وسلم السفير كوان الوزيرة عكر الهبة المقدمة من كوريا الجنوبية الى وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن حافلتين للركاب.

والتقت الوزيرة عكر ممثل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة آلان دويل، ترافقه كبيرة المستشارين جودي هيلتون والمايجور إيوا أرسيسزويسكا. وتناول البحث إتفاقات وقف إطلاق النار ضمن نطاق عملهم في الدول الخمس في منطقة الشرق الأوسط ومنها لبنان، كما تم تقييم الأوضاع في لبنان بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، وطبيعة عمل بعثة مراقبة الهدنة مع قوات اليونيفيل وسبل تطوير وتعزيز التعاون مع لبنان.