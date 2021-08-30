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بالتفاصيل والاسماء: على من ادعت القاضية غادة عون؟

30
AUGUST
2021
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طال انتظار قرار المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف شركة مكتف للتحويلات المالية إلا أن تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين كانا دائماً يريان "أن العبرة في الخواتيم" وقد فعلتها عون أخيراً.
وفي التفاصيل فقد أصدرت القاضية عون اليوم في ٣٠ آب ٢٠٢١ ورقة الطلب بالإدعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس إضافة إلى جرائم أخرى وفقاً لتحليل الداتا كما بات ثابتاً في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم، وشملت:
- ميشال مكتف 
- شركة مكتف للتحويلات المالية
- مصرف SGBL
- أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL  
- حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض
الأموال 
- مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات
- شركة PWC بموجب المادة ٤١٢ من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تمّ التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة
هذا وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.

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