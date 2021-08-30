أول سفير بحريني لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب غدا

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يصل أول سفير بحريني لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، إلى تل أبيب غدا الثلاثاء، على متن رحلة جوية لطيران الخليج (الناقل الوطني البحريني) تهبط في مطار بن غوريون.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، التي أشارت إلى أن الجلاهمة كان قد أدى اليمين القانونية في حزيران الماضي أمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضافت القناة أن الجلاهمة حضر يوم السبت الماضي، حفل استقبال في العاصمة البحرينية المنامة، بمبادرة من الجالية اليهودية هناك.

وبذلك يصبح الجلاهمة ثاني سفير لدولة خليجية في إسرائيل بعد الإمارات التي وصل سفيرها محمد محمود آل خاجة إلى تل أبيب مطلع آذار الماضي، كما تم تعيين سفيرين لإسرائيل في كلا البلدين.

ووقعت البحرين والإمارات مع إسرائيل على اتفاقين لتطبيع العلاقات في شهر أيلول الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.