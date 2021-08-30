استخدام أكثر من لقاح لتطعيم الشخص الواحد ضد كوفيد في اليابان

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أعلن مسؤول التطعيم ضد كوفيد-19 في اليابان الأحد إن بلاده تبحث إمكانية استخدام جرعات لقاح أسترازينيكا مع جرعات لقاحات أنتجتها شركات أخرى لتسريع وتيرة برنامج التطعيم.

وفي تموز، وافقت اليابان، التي كانت في السابق تعتمد على لقاحي فايزر/بيونتك ومودرنا، على استخدام لقاح أسترازينيكا وحصلت على مليوني جرعة منه.

وقال تارو كونو رئيس برنامج التطعيم لشبكة فوجي التلفزيونية "طلبت من وزارة الصحة تكوين رأي بشأن استخدام جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا وجرعة ثانية من لقاح فايزر أو استخدام جرعة أولى من أسترازينيكا وجرعة ثانية من مودرنا".

وأضاف أن من شأن ذلك الإسراع ببرنامج التطعيم من خلال تقصير الفترات بين الجرعتين الأولى والثانية عند استخدام لقاح أسترازينيكا.

والفترة بين جرعتي أسترازينيكا ثمانية أسابيع وهي الأطول مقارنة باللقاحات الأخرى.

وتكافح اليابان أسوأ موجة إصابات نتجت عن السلالة دلتا وزادت الإصابات اليومية على 25 ألفا هذا الشهر للمرة الأولى.

ومعدل التطعيم في اليابان أقل من نظيره في الدول الأخرى المتقدمة. وطعمت اليابان 54 في المئة من سكانها بجرعة واحدة على الأقل بينما طعمت 43 في المئة بجرعتين بحسب إحصاء للتطعيمات أجرته رويترز.