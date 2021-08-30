"سيناريو وهمي لزفاف إبن وئام وهّاب"!

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"ردًّا على ما تمّ تناوله على صفحة "groupe chat whasapp أبناء بيروت 56"، صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي بيانٌ أوضحت فيه التالي:



"ذكرت صفحتكم عن سيناريو وهمي لزفاف هادي وهاب، لذا يهمّنا توضيح الآتي:



أولاً: إذا لم تقوموا بحذف الخبر والاعتذار سنكون مضطرين لتقديم شكوى قضائية بحقكم غداً.



ثانياً: لا نعرف من أين اخترعتم هذا المطعم المذكور، لذا ندعوكم لحضور الزفاف وإذا كان صحيحاً هذا الأمر يحق لكم كتابة ما تريدون، وإذا كان كذباً عليكم البدء باحترام أنفسكم واحترام عقول الناس.



ثالثاً: زفاف هادي سيحضره أكثر من أربعة آلاف، ولو كان المكان يتّسع لدعونا عشرة آلاف، وهؤلاء هم الأهل والمحبين، وأصرّينا على إقامته في القرية في المكان الذي يقيم كل أهل القرية أعراسهم مع أهلنا وأحبائنا دون أي مظاهر مبالغ فيها، بل في ملعب البلدة، ولمعلوماتكم فأهل القرية فقط هم 4 آلاف شخص.

أما بالنسبة للطعام (والظاهر أنكم جائعون منذ ولادتكم ولن تشبعوا) فهو من مطاعم المنطقة وأكثره تقدمة من المحبين، كذلك هو وضع المطربين الأصدقاء الذين سيشاركوننا الفرح بسبب الصداقة.



رابعاً: لا أحد له علاقة معنا لا من قريب ولا من بعيد، وكل كلامكم عنا لا يساوي فلساً واحداً، ونحن قمنا ونقوم بمسؤولياتنا تجاه ناسنا، والفرح حقّنا لأننا ندفن جثثاً منذ ثلاثين عاماً عندما كنتم وأمثالكم خداماً لدى قوى الأمر الواقع كنا نحن نواجهها بدمنا. والفرح حقّ لنا، لذلك لا تتعبوا، فالكلام لا يعنينا، وسنفرح مع أهل منطقتنا، كما يفرح كل أبناء القرى، لذلك ننصحكم بإقفال أفواهكم التي لا تشبع كذباً ونفاقاً ومالاً".