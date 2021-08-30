الرئيس عون: للاعلام دور في المحافظة على الاستقرار في البلاد وسقف الحرية هو الحقيقة

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شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أهمية الاعلام في المحافظة على الاستقرار العام في البلاد داعيا الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة الى ان تلعب دورا بناء في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، وتفادي الانزلاق في الأخطاء التي تؤذي الوحدة الوطنية وتشجع على التفرقة والتباعد بين اللبنانيين. واكد الرئيس عون على ان الحرية الإعلامية مصانة الامر الذي يفرض ان تمارس بمسؤولية وموضوعية من دون أي تحريض او إساءة، واحترام الرأي الاخر لان سقف الحرية هو الحقيقة.



كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة الاعلام السيدة منال عبد الصمد والرئيس الجديد لمجلس الإدارة - المدير العام لتلفزيون لبنان الدكتور توفيق طرابلسي وعضوي المجلس السيدة فيفيان لبس والدكتور مصباح مجذوب، وذلك لمناسبة تسلمهم مهامهم الجديدة في ادارة تلفزيون لبنان بقرار من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت الرئيسة هالة نجا. وخلال اللقاء عرضت الوزيرة عبد الصمد للمراحل التي قطعتها عملية التعيين مشيرة الى معايير الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها المدير العام الجديد والتي اعتمدتها لاختياره والى التعاون الذي سيلقاه من العضوين المعنيين بالشؤون الحسابية والحوكمة الرشيدة.



وتحدث الدكتور طرابلسي عارضا رؤيته لتحسين إدارة تلفزيون لبنان وتعزيز حضوره على الساحة الإعلامية الوطنية بعد التعثر الذي أصابه خلال الأعوام الماضية، لافتا الى ان التلفزيون الوطني سيعود الى لعب دوره وفي ان يكون أيضا صلة الوصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر.



وتمنى الرئيس عون لرئيس مجلس الإدارة والعضوين التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة مركزا على الرسالة الإعلامية الوطنية التي يجب على تلفزيون لبنان ان يقوم بها خصوصا في هذا الظرف على رغم الإمكانات المحدودة المتوافرة لديه، مشددا على التزام الموضوعية وعدم الانحياز لفريق ضد آخر وإبراز مواقف الدولة في كل القضايا المطروحة حتى يكون الاعلام الرسمي اعلاما موثوقا به ومرجعا في الداخل والخارج.