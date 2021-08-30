ميشال موسى: لا أنتمي الى حركة أمل!

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أكّد عضو تكتّل التنمية والتحرير النائب ميشال موسى، أن الاتصالات والاجتماعات التي حصلت بالامس هدّأت الاجواء مشيراً الى أن لا خلفيات سياسية لما حصل في البلدة وأن التفلتات تحصل وانه كان على تواصل دائم مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري.



موسى وفي حديث لقناة OTV، أشار الى أنه لا ينتمي إلى حركة امل بل هو نائب مستقلّ في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري.



وأضاف: "لم اغادر منزلي اصلا وما قيل عن ان اهالي مغدوشة يطالبونني بالانسحاب من الكتلة غير صحيح."



ولفت موسى الى أن على جميعا تبريد الاجواء، وقال: "لا اعتقد ان الشباب المعتدين في مغدوشة لهم علاقة بحركة امل وعلى كل حال هناك رفع غطاء عن كل المعتدين."