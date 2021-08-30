خبر مفبرك منسوب لجنبلاط

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ذكرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أنه يتم تداول صورة عبر بعض مواقع التواصل لخبر مفبرك منسوب لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط.



وأوضحت أن هذا الخبر غير صحيح، مذكّرة أنه لا يوجد إلا حساب رسمي وحيد لجنبلاط على موقع "تويتر".



وفي ما يلي التغريدة المتداولة المنسوبة لجنبلاط: "محبة مني للوطن وحرصاً مني على السلم الأهلي والتعايش المشترك، طلبت من إبني تيمور تولي مسؤولية التعاون مع حزب الله شخصياً لتسهيل دخول السفن الإيرانية إلى لبنان لتزويد الشعب بالاحتياجات النفطية بشكل رسمي وسريع...والتيسير على الله. الحب للوطن".