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أسرار الصحف ليوم الأثنين 30 آب 2021

30
AUGUST
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تساءل مسؤول عربي في دولة معنية بقمة بغداد لدول الجوار عما إذا كانت القمة بمثابة تكريم وداعي لرئيس الحكومة العراقي قبيل الانتخابات وتسمية رئيس حكومة جديد، أو جزء من الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي طالما أنها لم تخرج بأيّ قرارات تترجم موضوعها؟

خفايا

قدّرت مصادر مالية قيمة الأدوية الموجودة في مستودعات المستوردين والموزعين بـ 500 مليون دولار تمّ شراؤها على سعر 1500 ليرة، وقالت إنّ ضعف هذا الرقم يمثل قيمة المحروقات المخزّنة لحساب السوق السوداء!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

بالتزامن مع أحداث عنقون ومغدوشة حصلت اشكالات في مناطق لبنانية مختلفة بينها اعتداء بالرصاص على أحد المنازل قرب الكنيسة في بلدة القاع.

 

تساءلت أوساط مراقبة عما إذا كان نادي رؤساء الحكومات السابقين سيتسع للرئيس حسان دياب بعد خروجه من تصريف الأعمال. واعتبرت أن هذا الأمر يكرس القاعدة السياسية التي على أساسها يمكن أن يستمر هذا النادي.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تُعِدُّ مجموعة من الحقوقيين دراسة دستورية ـــ قانونية تُفند فيها بطلان مذكرة المحقق البيطار لإحضار رئيس الحكومة المستقيل في ملف إنفجار مرفأ بيروت!


غمز
يؤكد نائب مقرب من رئيس التيار الوطني أن التوافق على الأسماء والحقائب في التشكيلة الحكومية العتيدة لا يكفي لإصدار مراسيم الوزارة الجديدة، لأن الأهم الإتفاق على برنامج العمل وخاصة قانون الإنتخابات والتعيينات في الإدارات العامة والأجهزة الأمنية وتغيير حاكم مصرف لبنان!


لغز
لم تبذل القيادات السياسية والروحية الجهود الكافية لتحقيق المصالحة بين أبناء فنيدق وعكار العتيقة، حيث تُفيد المعلومات أن حالة الإستنفار مستمرة بين البلدتين، والنار قابلة للإشتعال عند أبسط شرارة!

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