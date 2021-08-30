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الديار: مجزرة التليل: ولاعة فجّرت البنزين والادعاء على مُتهم مصاب

30
AUGUST
2021
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بعض ما جاء في مقال جهاد نافع في الديار:

كشفت تحقيقات الخبراء في مديرية مخابرات الجيش اللبناني حقيقة انفجار التليل - عكار الذي ادى الى مجزرة ذهب ضحيتها ٣٥ شهيدا وقرابة المئة جريح معظمهم ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات بيروت وفي الخارج، حيث توصّل تقرير الخبراء الى ان اسباب الانفجار مرده الى ولاعة هدد بها المدعو ( ج . أ . أ ) المواطنين الذين احتشدوا لتعبئة البنزين من الخزانات التي جرى اكتشافها في ارض يملكها الموقوف( ج . ر . أ ) وابنه ( ر . أ).

 

وان نتائج التحقيقات والمسح الميداني اتت ايضا بعد الاستماع الى ١٧ شاهدا من المصابين، واكد الجميع ان المدعو جرجس، وهو عم صاحب الارض، تلاسن مع الشبان الذين تجمّعوا حول الخزان وتحوّلت الارض التي يقفون عليها الى بركة بنزين، وهدد جرجس الشبان طالبا منهم مغادرة المكان وأشعل ولاعته، الامر الذي ادى الى اشتعال البنزين وانفجار الخزان ، ويتلقى صاحب الولاعة هو وابنه العلاج بالعناية الفائقة جراء اصابتهما ايضا بحروق بليغة جراء المحرقة الفاجعة التي حصلت، واثر ذلك ادعت النيابة العامة العسكرية على المدعو ( ج . أ . إ ).

 

اما احتمال اطلاق الرصاص على الخزان فاستبعدت كليا، وبينت التحقيقات ان ثغرات الخزان ناتجة عن انفجاره، والمسح الميداني اكد خلوّ الارض والخزانات من آثار رصاص..

 

الديار
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