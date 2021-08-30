«المستقبل» عن تشكيل الحكومة: «صفر مكعب من جديد»

A + A -

الأخبار: قال الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، أمس، إن الأمر في ما يتعلق بتشكيل الحكومة انتهى إلى «صفر مكعب من جديد».



وأضاف الحريري عبر «تويتر»: «لا زلنا داخل الثالوث المعطل: التوريث أولاً، الثلث المعطل ثانياً وتسمية الوزراء المسيحيين وحده لا شريك له ثالثاً».

وتابع الحريري: «عقول لا زالت تقيم في سنوات الحروب الصغيرة ما قبل الطائف، وما يستتبعها من إلغاء وخصومة مع الجميع القريب منهم والبعيد، من أجل ما يعتبره حقوق المسيحيين الذين لن يترك لهم وللمكونات الأخرى من فرص وسط هذا الانهيار الكبير سوى سبيل المغادرة والهجرة والرحيل».

وختم الحريري بالقول: «انتهى هذا العهد مع ثورة 17 تشرين، لكنه لن يرحل قبل وصولنا جميعاً إلى الجحيم».