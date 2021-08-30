بيان لبلدية مغدوشة وفاعلياتها

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نفت بلدية مغدوشة وفعالياتها "الاخبار المتداولة عن نية الأهالي الذهاب الى التصعيد"، واذ شددوا على تمسكهم باجراءات الجيش وبالقانون، اكدوا على ما خلص اليه اجتماع مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل الشيخ حسن عبدالله، وراعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد، وكل من النائب ميشال موسى، ورئيس البلدية المهندس رئيف يونان بـ"ضرورة محاسبة كل من ساهم بتوتير الاجواء بين بلدتي مغدوشة وعنقون".



كما نفت بلدية مغدوشة الاخبار التي تم ترويجها عن منع النائب ميشال موسى من دخول البلدة واكدت "انه كان حاضرا على خط اعادة الاستقرار الى البلدة".