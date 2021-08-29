تغريدة لافتة للقاضية غادة عون

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علّقت القاضية غادة عون في تغريدة على حسابها عبر "تويتر", على تغريدة المحامي نزار الصاغية بالقول: "ما هي هذه الجرائم ليست اصلا من صلاحية النيابة العامة المالية, قضايا الاحتكار هي حصرا من صلاحية النيابة العامة الاستئنافية, بس كيف بدك تفهم وزير الصحة حمد حسن, والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم".

وأضافت, "بلد كل مين يدو قلو".



وكان قد كتب المحامي نزار الصاغية على حسابه عبر "تويتر": "يسجل ان النيابة العامة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة تعتمد تمييزا في المعاملة بين المحتكرين، حيث تحجز البضاعة فقط في المستودع غير المرخص, تمييز مخالف للمرسوم 73/83 (م 40 منه) والتي جاء حرفيا: تحجز المواد والسلع ... في اي مكان وجدت".