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وزير الصحة يكشف مفاجأة عن الأدوية المحتكرة المضبوطة مؤخراً!

29
AUGUST
2021
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اشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى ان هناك 3 اشخاص من البقاع موقوفين منذ ايام وهم من اصحاب المستودعات العامة للادوية، واوضح بان التأخير بالمداهمات مرده لانه كان بإنتظار بيانات مصرف لبنان حول دعم الدواء والتي ماطل بها المصرف، وحين استلمنا التحويلات المصرفية المدعومة بعد تاخير تبين لنا ان هناك وكلاء لا يصرفون من مخزونهم وهناك مخزون كبير لديهم، والمداهمات تمت وفق معلومات دقيقة وصلت لنا ونحن لا نستعرض، وقد حولنا الملفات الى القضاء.

 

ولفت حسن في تصريح تلفزيوني، الى انه لو كان التعاون شفاف بين مصرف لبنان ووزارة الصحة منذ البداية لم نكن لنصل لهذا المستوى من الاحتكار الذي وصل اليه التجار، وذكر بان وزراة الصحة بدات بمتابعة ملف الادوية المحتكرة، ولفت الى ان بعض الاصناف المضبوطة من الادوية المحتكرة ممكن ان تكفي لبنان لمدة 6 أشهر. وكشف عن معطيات كثيرة لدى وزارة الصحة حول موضوع الدواء، وشكر المواطنين الذين يقدمون معلومات دقيقة حول الموضوع، داعيا الاجهزة الامنية الى متابعة الموضوع.

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