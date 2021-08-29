الرئيس دياب يجري إتصالاته

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تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الوضع في بلدتي مغدوشة وعنقون وأجرى اتصالات بوزيرة الدفاع زينة عكر والقيادات العسكرية والأمنية لضبط الوضع وإنهاء التوتر.



وكان قد قام عدد من شبّان بلدة عنقون يوم الجمعة الماضي، بالتهجم على محطات البنزين في مغدوشة ومحاولة فتحها بالقوة، ما أدى إلى تطور الإشكال واستخدام السكاكين، وسقوط 6 جرحى.



وشهد اليوم الأحد, أجواء من التوتر، بعدما دخل عدد من شبان بلدة عنقون عنوة أطراف منازل بلدة مغدوشة، وقاموا بضرب الاهالي وتحطيم سيارات في البلدة، وتصاعدت حدة التوتر بين البلدتين اثر دخول عناصر مخفر مغدوشة الى عنقون، بحثا عن المعتدين في الاشكال الذي وقع في البلدة قبل يومين.