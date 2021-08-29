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درغام ردا على حبيش: كفاكم كذبا ومتاجرة بدماء ووجع الناس

29
AUGUST
2021
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رد النائب أسعد درغام في بيان، على النائب هادي حبيش وقال: “الانفصام السياسي والكذب وصل لدى البعض الى حد الوقاحة، لذلك أقول للنائب هادي حبيش، أولا: لسنا من محبي العراضات واللافتات، ومن يعمد تحديدا منذ سنة الى المساومة والمبارزة بالمازوت في عكار معروف، ومن يتحصن بالمجموعات لقطع الطرق وتأمين صهاريج المازوت التابعة له ولخطه السياسي أيضا معروف لدى الجميع.


ثانيا: الشمس شارقة والناس شايفة، نعم الأزمة الراهنة فرضت علينا الوقوف الى جانب أهلنا في عكار، ونحن نطالب بالكشف العلني عن الكميات التي دخلت المحافظة، ومن كان له ما يزيد عن المليون و600 ألف لتر من المازوت وليخبرنا عن وجهتها وكيف تم توزيعها.


ثالثا: تتحدث عن الصهاريج التي دخلت المحافظة مطلع الاسبوع برفقة القوة الضاربة ومعروف من هو النائب الذي حصل على حصة؟ فلتتحل بالشجاعة ولتسم الأشياء بأسمائها؟ هل التيار هو من يقوم بقطع الطرق؟ هل نواب التيار الوطني الحر من حصلوا على حصة الأسبوع الفائت أم نواب كتلة المستقبل؟


رابعا: تيارك السياسي هو من حصل ويحصل على أكبر حصة من المازوت في عكار، ولكن للأسف لا ذنب لنا إن كانت غالبية البلدات وتحديدا بلدات نواب المستقبل تغرق في العتمة”.

 

أضاف: “أما في يتعلق بإنفجار بلدة التليل، فنحن من طالبنا بالتحقيق وتقدمنا بإخبار الى النيابة العامة، فلتكشف الحقائق كما هي، وأنا أتحداكم أن تفعلوا ذلك، وأن تحددوا أسباب التخزين ووجهتها، ومن يوفر الغطاء السياسي للمتورطين بالانفجار، ومن أين حصل الموقوف علي الفرج على كل هذه الكميات، ومن هو زعيمه السياسي.


فلتخجلوا قليلا ولتصمتوا، وكفاكم متاجرة بدماء ووجع الناس”.

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