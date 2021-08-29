جعجع : الحل واضح: إنزال الجيش بكثافة وقوة في البلدتين

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غرد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع : فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال، منذ يومين والتوتر يتفاقم بين مغدوشة وعنقون على خلفية أزمة البنزين التي خلفتها "سياستكم الحكيمة". ومنذ يومين لم تُتخذ اي إجراءات أمنية او قضائية لتخفيف التوتر بين بلدتين لبنانيتين تحت سلطتكم مباشرة، الى ان انفجر الوضع اليوم بتعديات بالجملة على منازل وأفراد في بلدة مغدوشة، والتوتر ما زال قائما. الحل واضح: إنزال الجيش بكثافة وقوة في البلدتين، وإعطائه الأوامر اللازمة لوقف اي أعمال تعدٍ وتخريب، وتسطير مذكرات توقيف فورية بالمعتدين، كل المعتدين، لأي من البلدتين انتموا، ماذا والا تعتبرون انكم تفرِّطون بآخر ما تبقى لنا من السلم الأهلي.







