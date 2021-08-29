مياه لبنان الشمالي: أجرينا مسحا ميدانيا لمجرى النهر البارد فلم يتبين وجود أي اسماك أو حيوانات نافقة

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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان أنها "أجرت عبر فريقها الفني مسحا ميدانيا تناول مجرى النهر البارد من بحيرة عيون السمك مرورا ببحيرة منشآت السد التابعة للمؤسسة، وصولا الى مصب النهر، فلم يتبين وجود أي أسماك أو حيوانات نافقة.

كما أن لون المياه طبيعي جدا، وقد لوحظ وجود أشخاص يرتادون النهر عادة ويمارسون هواية الصيد أو السباحة.

ولم يستشعروا بوجود أسماك نافقة.

لذلك فان المؤسسة تضع نتائج المسح بين يدي المزارعين وتعلمهم أنها تتابع إجراءات فحص المياه مخبريا.

وترجح فرضية أن يكون مقطع الفيديو الذي تم التداول به، إما مزورا أو أن وراءه أسباب ودوافع مجهولة، سيجري العمل على متابعة ملابساته".