ماكروميديا تنفي الحملة الموجهة ضدّها عن إحتكار أدوية السرطان

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صدر عن إدارة شركة ماكروميد ش.م.م، البيان التالي: "منعا لكل التباس في ما يتعلق بما تتداوله وسائل الاعلام حول علاقة شركتنا ماكروميد ش.م.م. والمستودع العائد لها بموضوع أدوية السرطان، تود شركتنا أن توضح للعموم الامور التالية:

منذ تاريخ 01/01/2020 استوردت شركتنا 1110 إبرة من مستحضر Zoledronic Acid لا تعطى لمرضى السرطان بشكل عام بل يتم استعمالها في حالات معينة لدى المرضى الذين يعانون من ترقق العظام. وقد تم توزيعها على مستشفيات لبنان وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر: مستشفى الرسول الاعظم، مستشفى الحايك، مستشفى مار يوسف، مستشفى هيكل، مستشفى بل فو، مستشفى نبيه بري، مستشفى الحكمة، مستشفى شتورة، مستشفى راشيا ومستشفى الكورة.

بقيت لدى شركتنا 148 ابرة، لاسيما انه لا يوجد طلب كثيف على هذا الدواء. لم توفر الشركة اي جهد لعرض المستحضر على صيادلة المستشفيات لشراء الكمية المتبقية، عبر زيارتهم من قبل مندوبينا وايضا من خلال الاتصال المباشر بهم.