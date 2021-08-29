بو غنطوس: لضبط الوضع بين مغدوشة وعنقون سريعا.‎‎

A + A -

دعا المستشار في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدكتور نبيل بو غنطوس قيادة الجيش وكافة الاجهزة العسكرية والامنية الى اتخاذ كل التدابير اللازمة، لمنع تفاقم الاشكال المستمر منذ يوم الجمعة بين اهالي بلدتي مغدوشة وعنقون جنوب صيدا.

وقال، بو غنطوس، يبدو ان الامور اخذت منحى تصعيديا ظهر اليوم، بما يؤشر الى ان الامور قد تتفلت من عقالها، بحيث لا نعود بقادرين على ضبط الوضع، مطالبا قيادة الجيش والقيادات العسكرية والامتية كافة، باتخاذ كل الخطوات الواجبة في مثل ه،ذه الظروف، بهدف منع كل المصطادين بالماء العكر من الوصول الى غايااهم، لان الاحداث غير البريئة في توقيتها وموقعها، هي بقادرة على تهديد السلم الاهلي، وهي بقادرة على اعادتنا سنين الى الوراء.