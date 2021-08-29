منسق التيار الوطني في المنية الضنية زار عائلة الأسير سكاف

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زار منسق هيئة قضاء المنية - الضنية في "التيار الوطني الحر" إيلي عطية، منزل عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في بلدة بحنين ـ المنية. ورحب شقيق الأسير جمال سكاف بعطية، مؤكدا "ضرورة وقوف كافة القوى الوطنية صفا واحدا في مواجهة الذين يريدون تفتيت لبنان وإضعافه، نتيجة وقوفه ضد المشروع الأميركي - الصهيوني في المنطقة".



بدوره، وجه عطية تحية لعائلة سكاف "التي قدمت التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن"، مثنيا على "دورها الوطني، وأن قيادة التيار الوطني الحر تعتز بتضحيات الأسير يحيى سكاف وكافة المناضلين الذين وقفوا بمواجهة العدو الصهيوني".



وأمل أن "تنتهي الأزمة التي يمر بها الوطن، ويعود أفضل مما كان من خلال تشكيل حكومة تحمل هم المواطن".