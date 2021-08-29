ميقاتي: ننفي جملة وتفصيلاً أن يكون الرئيس عون قد طلب هذا الامر!

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي, بيان جاء فيه:

“ورد في مقالة للزميل زياد عيتاني بعنوان”عامية دار الفتوى” ان رئيس الجمهورية ميشال عون طلب تعهداً خطياً من دولة الرئيس ميقاتي يتضمن إقالة خمسة مسؤولين عند تشكيل الحكومة، وانه تم منع وقوف سيارة الرئيس ميقاتي عند مدخل القصر”.

وأضاف, “إننا ننفي جملة وتفصيلاً أن يكون الرئيس عون قد طلب هذا الامر من الرئيس ميقاتي أو أن يكون قد جرى الحديث في هذا الموضوع”.

تابع, “أما بموضوع عدم وقوف سيارة الرئيس ميقاتي أمام القصر، فالامر مرتبط باعتبارات لوجستية تتعلق حصراً بأمن الرئيس المكلف وليس بأي اعتبار آخر”.