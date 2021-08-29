علي ابراهيم: تم توقيف نقيب الصيادلة السّابق

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أكد النائب العام المالي، القاضي علي ابراهيم، أنّه واضح بالتدابير التي اتخذها، كاشفا أنّه جرى فتح كل المستودعات وبيع مخزونها الصيدليات بالسعر المدعوم كما جرى بيع أمس الأول من مستودع واحد أدوية بقيمة مليارين و500 ألف ليرة لبنانية".

وكشف ابراهيم في حديث للـLBCI أنّه قام بتوقيف نقيب الصيادلة السّابق ربيع حسونة أمس وترك زوجته رهن التحقيق، وشدد إن كلّ شيء يتعلق بالإحتكار يخص النيابة العامة المالية.

أما في موضوع احتكار المحروقات، فأعلن ابراهيم أنه تم توقيف اعداد كبيرة، لافتا إلى أن "ملف ابراهيم ومارون الصقر ما وزال لدى المحكمة التمييزية ولم يتحول بعد الى النيابة العامة المالية".