كيف سيكون طقس الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا يتحول مساء الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية دون تعديل في المناطق الساحلية والجبلية، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: تنحسرالكتل الهوائية الحارة التي كانت تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجا ابتداء من مساء يوم الاحد. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33)

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية و رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. يحتمل تساقط امطار متفرقة في البقاع الشمالي.

الإثنين: غائم جزئيا يتحول مساء الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية و دون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 34 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الدال من 20 الى 40 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55و 80 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,10 . ساعة غروب الشمس: 19,07 .