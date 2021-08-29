سرق "كيوسكًا" من محلّة أنطلياس وباعه في سدّ البوشرية

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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وتوقيف المتورطين بها، وبعد أن أقدم مجهولون بتاريخ 30-7-2021 على سرقة "كيوسك حديدي" من محلّة أنطلياس.

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

ح. ز. (مواليد عام 1993، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وإطلاق نار ومخدّرات وضرب وإيذاء، ويُعتبر من الأشخاص الخطرين.

بتاريخ 20-8-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في محلّة سدّ البوشرية، وضبط "الكيوسك" المسروق داخل إحدى البؤر في المحلّة المذكورة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عملية السرقة برفقة شخص آخر، وانهما عملا على نقل "الكيوسك" على متن رافعة الى محلة سد البوشرية، حيث قاما ببيعه داخل احدى البؤر.

سُلِّمَ "الكيوسك" إلى صاحبه، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل ما زال جارياً لتوقيف المتورط الثاني.