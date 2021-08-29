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بلدية تعلن شراء أسلاك من موازنتها لإعادة التيار الكهربائي

29
AUGUST
2021
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أعلنت بلدية كفرحزير في بيان، أنه "منذ عدة أيام، أقدم مجهولون على سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة، على الطريق الممتدة في بلدة بشمزين من مفرق دير مار يوحنا في اتجاه حي السريدين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 3 محولات كهربائية، وبالتالي حرمان حوالى 200 منزل من أهالي كفرحزير من الكهرباء".
 
 
وتابعت البلدية في بيانها: "بعد عدة مراجعات قام بها رئيس البلدية فوزي المعلوف، تبين أن استجابة مؤسسة الكهرباء الرسمية تخضع للروتين الإداري بحيث تستلزم الموافقة على تأمين وتمديد أسلاك جديدة حوالى أسبوعين، وبعد رفض أية إدارة بلدية أو رسمية أخرى المساهمة في ثمن هذه الأسلاك ومتمماتها، دفعت بلدية كفرحزير ثمنها الذي فاق الخمسين مليون ليرة، لتقوم ورش فنية من مؤسسة الكهرباء بمؤازرة من الفرق الفنية في البلدية بإعادة تركيبها وإعادة تأمين التيار".
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