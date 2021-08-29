عناوين الصحف ليوم الأحد 29 آب 2021

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النهار: ميقاتي آخر المكلَّفين ولا نية للاعتذار؟

الديار: ميقاتي أقرب للاعتذار من التأليف... وضغوط فرنسية لفرصة اضافية

الغذاء الاساسي مهدّد في لبنان... وجبهة «القوات» - «الوطني الحر» تستعر من جديد

الشرق الأوسط: المفتي ينتقد رئيس الجمهورية... ودعم برلماني وسياسي وديني لدياب

الرئاسة اللبنانية ترفض اتهام عون بالمسؤولية عن انفجار المرفأ

الأنباء الكويتية: اتساع التباين بين عون وميقاتي وما قبل مذكرة «إحضار» دياب غير ما بعدها

الوطن السورية: عبد اللهيان في دمشق اليوم قادماً من بغداد … مؤتمر «التعاون والتشارك» يكشف نفاق أغلبية حاضريه ومحاولة تنصّلهم من دعم الإرهاب