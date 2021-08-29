"التيار": الانقضاض على الصلاحيات الدستورية للرئيس بدفع من رؤساء الحكومات

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حكومياً: تقر مصادر في «التيار الوطني الحر» بعودة الامور الى المربع الاول متحدثة لـ»الديار» عن تكرار تجربة رئيس «المستقبل» سعد الحريري لجهة تقديم ميقاتي تشكيلة كاملة ليست نتيجة شراكة حقيقية في التأليف، مضيفة:» مرة جديدة يدفع رؤساء الحكومات السابقين باتجاه الانقضاض على الصلاحيات الدستورية للرئيس من خلال التعاطي معه كباش كاتب... فان كان الحريري قام بذلك علنا ومن دون لف ودوران ما ادى لاعتذاره، ها هو ميقاتي يقوم بذلك بدبلوماسية اي يأخذ ويعطي ويناقش لكن في نهاية المطاف نصل لنفس النتيجة... وطالما التعاطي على هذا المنوال لن يكون هناك حكومة».