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نقابة الأطباء استنكرت الاعتداء الذي تعرض له الطبيب الجراح هشام حايك

28
AUGUST
2021
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استنكرت نقابة أطباء لبنان في بيروت "أشدّ الاستنكار الاعتداء بالطعن بالسكين الذي تعرض له الطبيب الجراح هشام حايك لدى إحدى محطات الوقود في منطقته مغدوشة وذلك بهدف حل نزاع كان قائماً فيها بين متنازعين، ولم يمنع المعتدين معرفتهم لكون المعتدى عليه طبيباً من إقدامهم على الاعتداء عليه".

وطلبت من الجهات الأمنية والقضائية المختصة "ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم بالإسم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات ‏بهم صوناً للحق والعدالة وحفاظاً ‏على حقوق الأطباء وكرامتهم، خصوصاً بعد تفاقم ‏أزمة ‏هجرتهم أخيراً بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان".


وقالت: "ما ارتكب بحق العديد من الأطباء لاسيما الطبيب هشام حايك ليحثنا أكثر من أي وقت مضى على الإصرار بضرورة إقرار ‏مشاريع القوانين المتعلقة بالحصانة المهنية للطبيب والتعديات كافة عليه وعلى حقوقه وذلك من قبل لجنة ‏الإدارة والعدل النيابية و‏ليصار إلى تصديقها بشكل نهائي من قبل ‏الهيئة ‏العامة لمجلس النواب اللبناني".

وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أن نقابة الأطباء تواصلت ولا زالت تتواصل مع كافة الجهات المعنية السياسية منها والخاصة لتسهيل تأمين مادة البنزين للأطباء والطاقم التمريضي ليتمكنوا من تقديم واجبهم الوطني والإنساني. حيث تم الاتصال بمجلس الدفاع الأعلى، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الدفاع، قيادة الجيش، وزارة الداخلية ووزارة الطاقة وصدر تعميماً إلى المحطات يوصي به بإعطاء الأولية للأطباء والطاقم التمريضي. إلا أن الوضع الأمني الراهن، رغم جميع المساعي والجهود الذي تقوم به نقابة الأطباء، يعيق إيجاد الحلول النهائية الشاملة والجازمة لما يعاني منه الأطباء والطاقم التمريضي يومياً في "طوابير الذل".

 

وختمت: "إن نقابة إطباء لبنان ستعمد على متابعة وملاحقة القضية وفق الأصول القانونية سعياً للقبض على المعتدين والمسؤولين عن الاعتداء وإنزال العقاب بهم خاصة أن هويتهم معروفة إحقاقاً للحق والعدالة وصوناً لمهنة الطب عامة و للجسم الطبي خاصة".

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