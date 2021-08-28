"دخلوا الى السفارة السورية في بيروت ولم يخرجوا منها".. هذا ما كشفته السفارة

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بيان صادر عن المكتب الاعلامي في سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت:

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم عن اختفاء من سمتهم "ناشطين سوريين دخلوا الى السفارة السورية ولم يخرجوا منها"،

تهيب سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت بالقيّمين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وغيرهم تحري الدقة وتقصي الحقيقة قبل نشر مثل هذه الاشاعات المغرضة، وتنفي هذه المزاعم المتداولة العارية عن الصحة ، كما تؤكد لمراجعيها من الاخوة المواطنين السوريين وغير السوريين استعدادها الدائم للعمل بأقصى طاقة لإنجاز المعاملات والوثائق ، وتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة، والحفاظ على امنهم وسلامتهم، وتتقدم في هذا الصدد بالشكر للأجهزة اللبنانية المختصة لكل ما توفره من حماية وحفاظ على امن المواطنين السوريين الذين يراجعون السفارة.