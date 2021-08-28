"من إبن شهيد طيار بالجيش اللبناني" إلى سمير جعجع!

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غرد النائب إدي معلوف عبر حسابه على تويتر:

"النقيب سامر حنا شهيد نفتخر ونعتز به وهو خسارة كبيرة للجيش والوطن ولعائلته. بس عن جدّ انت إلك عين تنزّل هيك تغريدة ؟ وعن ضابط طيار بالجيش اللبناني بالتحديد ؟؟؟ ...في حدود لإستغباء الناس ولمحاولة تبيّيض تاريخك ! يلّي استحوا ماتوا

من إبن شهيد طيار بالجيش اللبناني"



وكان نشر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى استشهاد النقيب سامر حنا، صورة معلقا عليها بالقول: "‏وهل يسأل ضابط طيار لم كان يحلق في سماء وطنه؟".