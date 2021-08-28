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توقيف 3 أشخاص يبيعون المازوت والبنزين في السوق السوداء

28
AUGUST
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

 

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادّتي البنزين والمازوت، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي عن قيام اشخاص ببيع مادة المازوت في السوق السوداء وذلك في منطقة الشويفات ومحيطها.

 

بتاريخ 26-8-2021، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات، تمكنت هذه المفرزة من توقيف في محلة صحراء الشويفات، كل من:

ع. م. (مواليد عام 1985، لبناني)
ح. م. (مواليد عام 1990، لبناني)

 

اثناء قيامهما ببيع كمية من مادة المازوت على متن صهريج نوع "Isuzu" بسعر /320،000/ ليرة لبنانية لكل /20/ ل.، وقد جرى ضبط الكمية المتبقية داخل الصهريج وهي عبارة عن / 1837/ ل.، إضافة الى مبلغ مالي بحوزتهما وقدره /873/ $ و/6،936،000/ ليرة لبنانية.

 

كذلك وفي محلة عين الرمانة، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيف بالتاريخ ذاته، المدعو:

ا. ع. (مواليد عام 1986، سوري)
لإقدامه على بيع مادة البنزين داخل "غالونات" بلاستيكية، بحيث ضبط بحوزته /11/ غالون سعة كل منها /10/ ل.، ومبلغ مالي وقدره /4،270،000/ ليرة لبنانية.

 

أودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".

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