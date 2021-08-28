حالة من الغضب.. إغتيال الشاب جورج!

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أعلنت بلدية كفرعقا الكورة في بيان عن “اغتيال أحد أفضل شباب كفرعقا المثابرين والجادين والمهذبين في الأردن”، مشددة على أن “خطف المأسوف على شبابه جورج حنا نعمة واغتياله، أثارا موجة كبيرة من الغضب والاستنكار في البلدة”.



وتقدمت من الأهالي ب “أحر التعازي لهذا المصاب الجلل”، وتمنت لعائلته الصبر والسلوان.



وفي المعلومات الأولية، فإن الشاب كان قد تعرّض للخطف منذ عدة أيام قبل أن يتم العثور عليه مقتولاً صباح اليوم.



والمغدور يعمل في السعودية، و كان قد توجّه إلى الاردن لإتمام فترة الحجر قبل الدخول إلى السعودية.