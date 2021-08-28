هل تتغيّر أسعار بطاقات التشريج وتعرفة الإنترنت؟

A + A -

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط في بيان، أن "لا تغيير أو تعديلاً في أسعار بطاقات التشريج للخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها أو الخدمات الاخرى، أو تعرفة التخابر أو الانترنت"، مشددا على ان "الدافع الوحيد لقراره بعدم رفع الأسعار نابع من تحسسه بمعاناة أبناء وطنه ووقوفه الى جانبهم في هذه الازمة الاقتصادية القاتلة".

وقال: "إنه الوقت الملائم لنستعمل ما يقال عنه منجم الذهب لمصلحة الشعب اللبناني كي يستطيع ان يتخطى هذه المرحلة الصعبة جدا في تاريخ بلاده. وحتى لو لم يحقق القطاع الأرباح المرجوة منه إلا انه على الأقل يكون ساهم في دعم صمود اللبنانيين في هذه الفترة"، مضيفا "لو كان رفع الأسعار لمصلحة المواطنين لكنت رفعتها".

وأشار حواط إلى أن "الايرادات من شركتي الخلوي في الأشهر الستة الاولى من العام 2021 لصالح المستثمر الاول وفي حالنا هو الدولة اللبنانية، بلغت 74,1 % وهي النسبة الأعلى في تاريخ وزارة الاتصالات، وعائدات الهاتف الثابت بلغت نحو 72% وهو ايضا الرقم الأعلى في تاريخ الوزارة".

وختم: "إن مؤشر جودة الخدمات خلال العام الحالي هو من الأفضل".