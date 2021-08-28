استخدم مفتاحاً مستعاراً... وسرق بقيمة 100 ألف دولار

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 20-8-2021، ادّعت مواطنة أن مجهولاً دخلَ الى الفيلا العائدة لها في محلة النقاش، بواسطة مفتاحٍ مستعار، وسرقَ من داخلها كميّةً من التُّحف وأوانٍ فضّيّة قدّرت قيمتها بـ /100/ ألف دولار أميركي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت، بأقل من ٢٤ ساعة، إلى تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

ع. و. (مواليد عام 1976، لبناني)

بتاريخ 21-8-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في منطقة رومية، على متن سيارته نوع "BMW"، وتم ضبط قسم من المسروقات على متنها.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عملية السرقة من داخل منزل المدعية بواسطة مفتاح مستعار، وأنه قام ببيع كمية كبيرة من المسروقات إلى امرأة تعمل في مجال بيع وشراء التحف.

تم استعادة المسروقات وسلمت كلّها إلى المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".