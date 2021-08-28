متجاهلا ابراهيم الصقر... جعجع يصدر بيان حول المحروقات

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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

"فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال: انتم تتحملون مسؤولية كل ما يجري على محطات بيع المحروقات هذه الأيام، كما تتحملون مسؤولية اي حادثة تقع على هذه المحطات، واي تقصير في اي مستشفى او قطاع، وأي انهيار يحصل في معمل او مقهى او متجر نتيجة الفوضى العارمة السائدة في سوق المحروقات في لبنان.

تتحملون مسؤولية كل ذلك، لأن الحل واضح ومعروف وانتم تحجمون عن اتخاذ القرار، الحل الفعلي هو بتحرير أسعار المحروقات والدواء وإصدار البطاقة التمويلية فورا.

وكل ما عدا ذلك تأزيم أكبر فأكبر وفوضى تنتشر أبعد وأبعد ومواطن لبناني متروك لقدره