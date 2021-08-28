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توافق بين اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين على بدء العام الدراسي حضوريا

28
AUGUST
2021
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عقد اجتماع تربوي طارىء بين وفدي اتحاد المدارس الخاصة برئاسة منسقه الاب يوسف نصر ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب رودولف عبود، ناقشا خلاله اخر المستجدات التربوية والهواجس التي تحيط بالمعلمين، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة العائلة التربوية وجودة التعليم، واختتم الاجتماع ببيان شدد فيه المجتمعون على "ضرورة الحفاظ على المؤسسات التربوية الخاصة حفاظا على التربية والتعليم، التأكيد أن المعلمين هم من الركائز الاساسية للعائلة التربوية الاساسية، وأهمية صندوق التعويات كعامل اساسي لديمومة المؤسسة التربوية والمعلمين فيها".
 
وتم التوافق على "أهمية انطلاق العام الدراسي حضوريا، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض هذه الانطلاقة، مع ضرورة اعادة النظر في رواتب المعلمين بما يكفل انصافهم ولا يؤثر سلبا على استمرار المؤسسة التربوية، واستئناف المفاوضات الجدية بما يختص بالقانون ال 46 بكل مندرجاته".
 
ودعا المجتمعون في بيانهم الى "تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع التربوي الخاص بما في ذلك العمل على تأمين الدعم من الهبات الخارجية المتوقعة مما يخفف الاعباء الاضافية عن كاهل الاهل، مع ضرورة اعتماد الخطاب المعتدل للحفاظ على العائلة التربوية".
 
كما دعوا الى "إبقاء الجلسات بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة مفتوحة الى حين الوصول الى حلول ممكنة تساعد العائلة التربوية بحمل رسالتها التربوية والوطنية وتحفظ وحدتها".
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