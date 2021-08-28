عناوين الصحف ليوم السبت 28 آب 2021

الأخبار
ـ نكسة بايدن
ـ نصر الله في ذكرى التحرير الثاني: تحميل سفينة المحروقات الإيرانية الثالثة
ـ انفراجة في أزمة الدواء: المستوردون «يتنازلون» بعد الدهم
ـ الكتاب المدرسي: لا موسم هذا العام!
البناء
ـ عبد اللهيان يلمّ الشمل العراقي نحو الإنتخابات… والعراق يستعدّ لاستحقاق الانسحاب الأميركي
ـ نصرالله: الذين ينكرون الحصار اعتبروا الإرهابيين ثواراً… ونرفض التعدّي على دياب… وسفينة ثالثة
ـ ميقاتي: لا اعتذار… التعقيدات قائمة… ولا نستطيع الاعتراض على السفينة دون أن نملك بديلاً
الجمهورية
ـ إستنفار سنّي والتصويب على عون
ـ بكركي بين الرسائل الأميركية ورسائل «الحزب»
ـ شح الدولار يفتح المنافسة في السوق السوداء
ـ إستئناف عمليات الإجلاء في مطار كابول
اللواء
ـ مسار التأليف: حكومة ميقاتي أو عهد بلا حكومة
ـ مفتي الجمهورية: التصويب على دياب مرفوض ونصر الله لاستثناء النفط الإيراني من «قيصر»
نداء الوطن
ـ ميقاتي يُطلق "رشقات تحذيرية"!
ـ تحقيقات المخابرات: انفجار التليل ناجم عن "ولاعة"