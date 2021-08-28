عناوين الصحف ليوم السبت 28 آب 2021

A + A -

الأخبار

ـ نكسة بايدن

ـ نصر الله في ذكرى التحرير الثاني: تحميل سفينة المحروقات الإيرانية الثالثة

ـ انفراجة في أزمة الدواء: المستوردون «يتنازلون» بعد الدهم

ـ الكتاب المدرسي: لا موسم هذا العام!

البناء

ـ عبد اللهيان يلمّ الشمل العراقي نحو الإنتخابات… والعراق يستعدّ لاستحقاق الانسحاب الأميركي

ـ نصرالله: الذين ينكرون الحصار اعتبروا الإرهابيين ثواراً… ونرفض التعدّي على دياب… وسفينة ثالثة

ـ ميقاتي: لا اعتذار… التعقيدات قائمة… ولا نستطيع الاعتراض على السفينة دون أن نملك بديلاً

الجمهورية

ـ إستنفار سنّي والتصويب على عون

ـ بكركي بين الرسائل الأميركية ورسائل «الحزب»

ـ شح الدولار يفتح المنافسة في السوق السوداء

ـ إستئناف عمليات الإجلاء في مطار كابول

اللواء

ـ مسار التأليف: حكومة ميقاتي أو عهد بلا حكومة

ـ مفتي الجمهورية: التصويب على دياب مرفوض ونصر الله لاستثناء النفط الإيراني من «قيصر»

نداء الوطن

ـ ميقاتي يُطلق "رشقات تحذيرية"!

ـ تحقيقات المخابرات: انفجار التليل ناجم عن "ولاعة"