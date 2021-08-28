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أسرار الصحف ليوم السبت 28 آب 2021

28
AUGUST
2021
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البناء

توقفت جهات محلية وخارجية أمام كلام الرئيس نجيب ميقاتي في قناة تلفزيونية سعودية حول الباخرة الإيرانية التي تحمل المحروقات للبنان، وقوله نريد أن يشعل الآخرون معنا شمعة لا أن يلعنوا الظلمة، ولا يمكن الاعتراض على السفن الإيرانية في ظلّ ما يعانيه لبنان.

شكلت نتائج زيارة وزير الخارجية الإيرانية الجديد حسين أمير عبد اللهيان الى بغداد لجهة استعادة التحالف الجامع للقوى التقليدية التي تحيط بموقع رئاسة الحكومة والعلاقة بإيران مصدر اهتمام غربي وخليجي خصوصاً مع إعلان السيد مقتدى الصدر التراجع عن مقاطعة الانتخابات.

 

الجمهورية
ـ نُقل عن مسؤول إقتصادي إن المعالجات للأزمة إذا بدأت اليوم فستستمر لفترة تزيد على العشر سنوات.
ـ يخفي مرجع إداري مجموعة من التقارير التي تدين أصحابها بشكل مخيف وهو يخشى على مضمونها من قدرة البعض على إعاقة محاسبتهم.
ـ لم يحصل أن شهد أحد الأسلاك الإدارية المهمة ما يعيشه من فوضى وإستنسابية وأعضاؤه يقولون أن تدميره كان منظماً.


اللواء

لم يلمس مرجع كبير اعتراضاً أميركياً مباشراً على «بواخر النفط» الإيراني إلى لبنان.

قرّر نواب في تكتل موالٍ الابتعاد عن الأنظار، والعمل على كسب الجمهور، في حال «تفرق العشاق» في الانتخابات النيابية المقبلة.

يتداول نواب من كتل فاعلة بالسعي إلى رفع قيمة السحوبات بالليرة لجهة سعر الدولار، بعدما فاق سعره في السوق السوداء ما هو غير متصوّر!

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