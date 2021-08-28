«اللواء«: الأجواء الحكومية بدأت تتجه نحو الليونة

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لفتت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء« إلى أن الانطباع الذي تكون أول من أمس لجهة أن الأمور تعقدت أو أن صعوبات تعتري عملية التأليف قد أزيل حيث بدأت تتجه الأجواء نحو الليونة مشيرة إلى أن مقابلة الرئيس المكلف على الحدث اوحت بأجواء إيجابية بما يعني أن الاتصالات تحقق تقدما وهناك معلومات أنه تمت معالجة عقدة الداخلية في حين أن عقدة العدل قيد المعالجة وتبقى وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

وبحسب المصادر فإن التشنج الذي كان سائدا أول من أمس خف.

وأفادت أن بيان رؤساء الحكومات السابقين ومن ثم بيان الرد من قصر بعبدا لن يكون لهما أي انعكاسات على ملف التشكيل على الأرجح وهو منفصل عنه والرئيس ميقاتي أشار إلى ذلك.

وقالت إن كل ما يمكن قوله ان الجو اضحى أفضل دون معرفة ما إذا كان الرئيس ميقاتي يزور البوم بعبدا ام لا.