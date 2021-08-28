"الأخبار": ثلاثة معطيات تؤخر تأليف الحكومة

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كشف الصحافي نقولا ناصيف في "الأخبار" أن بعض المعطيات المعزو إليها تعثر تأليف الحكومة ثلاثة:



أولها، أن الرئيس المكلف لم يحصل بعد على جواب واضح وقاطع عن سؤال وجهه إلى المعنيين: هل ستصل الباخرة الإيرانية إلى لبنان فعلاً؟



ثانيها، طلب غربي قيل إن الأميركيين وراءه، يطلب من الحكومة الجديدة في حال تأليفها عدم إقصاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه في المدى القريب، وإن يكن في صدد ملاحقات قضائية محلية وخارجية، ناهيك بالسمعة السوداء التي باتت لصيقة به.



ثالثها، كان في ودّ الرئيس المكلف رفع الدعم كاملاً. بذلك يكون قد جنّب حكومته الجديدة تداعياته وتحمّل أعباء ما سيترتب عليه في يوميات اللبنانيين. بيد أن رفع الدعم الجزئي التدريجي إلى ما بعد أيلول، أضحى عقبة في طريق التأليف. لا الرئيس المكلف يريد تلقف وزر الرفع الكامل للدعم وهو يدخل إلى السرايا كأحد إنجازاتها، ولا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يريد هو الآخر مغادرة السرايا متنكباً هذا العبء. أتى المخرج الجزئي في منتصف الطريق ما بين الرجلين، فتعثّر تأليف الحكومة.