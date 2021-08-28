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تدابير أمنية لقوى الأمن والجيش والشرطة البلدية في طرابلس

28
AUGUST
2021
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 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عناصر قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني وشرطة بلدية طرابلس نفذت سلسلة تدابير أمنية، وأقامت حواجز مشتركة ثابتة ومتنقلة في شوارع مدينة طرابلس، لحفظ الامن والاستقرار ومنع الاعتداءات، بعد كثرة السرقات واطلاق نار في الهواء وغيرها من اشكال الفلتان التي تشهدها مدينة طرابلس ليلا.

وشكر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في كلمة "للجيش اللبناني والمخابرات وقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية انتشارهم في شوارع طرابلس، للحفاظ على الامن والامان ومصالح المواطنين، ومنع تجوال الدراجات النارية ليلا".

وناشد "أهالي طرابلس الالتزام بقرار منع تجوال الدراجات النارية ليلا حفاظا على سلامتهم، وتحمل مضاعفات هذا القرار لمصلحتهم، وعلينا جميعا مراعاة امن المدينة لاننا وصلنا الى ازمة حقيقية نتيجة الفوضى والسرقات والاعتداء على المواطنين والاملاك الخاصة والعامة".

ووجه يمق "باسمه واسم بلدية طرابلس، التهاني في ذكرى تأسيس الامن العام اللبناني ال 76".

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