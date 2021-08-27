ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري؟

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا Covid-19 بأن:
* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 258
AstraZeneca: 250
* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 463 فحصا.
* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 44.
* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 9.
* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1279 حالة شفاء.
* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18.
* حالات وفاة: 1.
وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182".