ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري؟

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا Covid-19 بأن:



* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 258

AstraZeneca: 250





* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 463 فحصا.



* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 44.



* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 9.



* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.



* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1279 حالة شفاء.



* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.



* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18.



* حالات وفاة: 1.



وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182".