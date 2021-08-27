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لقاء بين وزني والمجذوب عرض آلية التعاون لتسهيل العودة الى المدارس

27
AUGUST
2021
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 استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر.
 
وتم خلال الاجتماع البحث في آلية التعاون بين الوزارتين لناحية تسهيل العودة إلى العام الدراسي في القطاعين الرسمي والخاص بما خص الأساتذة والأهالي.
 
وأكد وزني "استعداده لمتابعة كل المقترحات المقدمة لبتها خلال الأسبوع المقبل".

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