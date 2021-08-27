ضبط كمية من المازوت والبنزين.. اليكم التفاصيل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادّتي البنزين والمازوت، ضبطت عناصر فصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 27-8-2021، كميّة من المازوت، تُقدّر بـ 3600 ليتر، معبّأة في “غالونات” ومخزّنة بطريقة غير آمنة داخل مخيّم نهر البارد، ومعدّة للبيع في السّوق السوداء. وقد وُزِّعت الكميّة المضبوطة على مؤسسات صحية في المخيم، وفقاً للسعر الرسمي، بناءً على إشارة القضاء المختص.

كذلك تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان، بالتاريخ ذاته، من ضبط 700 ليتر من البنزين معبّأة في 35 “غالون”، ومخبّأة داخل أحد مكاتب سيارات الأجرة (Taxi)، الكائن في محلّة سنّ الفيل.



تمّ تسليم الكمية المضبوطة من قِبل فصيلة سِن الفيل إلى أحد مستشفيات المحلّة، حسب السعر الرسمي، والتحقيق ما زال جارياً بإشراف القضاء المختص”.