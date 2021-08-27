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مصادر بعبدا للـtayyar.org: نترفع عن الرد على بيان رؤساء الحكومات السابقين، ومصادر ميقاتي لموقعنا: تفاءلوا بالخير تجدوه

27
AUGUST
2021
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غريس مخايل -

على رغم أن هناك مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة اكدت للtayar.org أنه لا تقدّم حتى الساعة والعقد لا تزال هي هي، لا بل برزت عقد جديدة في حقائب جديدة، إضافة الى أنه بعد رفض اللواء بصبوص تولي حقيبة الداخلية بات البحث يتركز على ايجاد اسم بديل وهو أمر لم يحل بعد لأنه ما من اتفاق على اسم وزير العدل وهكذا دواليك...

خاتمة بالقول: إن إمكانية تذليل كل هذه العقد بأيام قليلة غير ممكن حتى لا نقول أنه مستحيل، الا أن مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا أكدت للـtayyar.org أنه وبالرغم من التوقيت المريب لبيان نادي رؤساء الحكومات السابقين فإن مساعي تأليف الحكومة ستستمر لمحاكاة انتظارات الشعب اللبناني وآلامه وختمت:"نترفع عن مثل هذه البيانات".   

مصادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي علّقت عبر الـtayyar.org على المشاورات والاتصالات التي تجرى لولادة الحكومة بالقول:"تفاءلوا بالخير تجدوه".

وأضافت:"فلننتظر تطوّر الأمور وهناك إمكانية للوصول الى خواتيم سعيدة سريعاً". وفي ما يتعلّق بما يُحكى عن نيّة ميقاتي بالاعتذار في نهاية هذا الأسبوع اذا لم يتم التشكيل، فأشارت المصادر الى أن الاعتذار هو نتيجة طبيعية لعدم الوصول الى نتيجة، لكن حتماً لا يزال هناك مجال للتوافق، والان هو وقت التفاوض".

الى ذلك، أكدت مصادر حزب الله لموقعنا أن الاجواء الحكومية ايجابية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وهناك نوايا حسنة وصادقة لدى الرجلين بتأليف حكومة في أقرب وقت ممكن وقد ذُللت غالبية العقد الرئيسية وتبقى بعض الخلافات على بعض الأسماء والحقائب و"هذا ما نأمل في تذليله في الأيام القليلة المقبلة". 

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