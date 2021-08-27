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الطقس غدا حار مع تحذير من اندلاع حرائق

27
AUGUST
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الليل، واحتمال امطار في المناطق الداخلية الشمالية نتيجة انخفاض الحرارة في الطبقات العليا للغلاف الجوي وارتفاع الرطوبة السطحية.
وجاء في النشرة الاتي:
 
 
- الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان عموما والمناطق الداخلية والجبلية خصوصا، يستمر تأثيرها حتى الاحد حيث تنحسر تدريجيا.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33)
 
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح احيانا ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
 
السبت: غائم جزئيا الى غائم، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الليل، واحتمال امطار في المناطق الداخلية الشمالية نتيجة انخفاض الحرارة في الطبقات العليا للغلاف الجوي وارتفاع الرطوبة السطحية.
 
الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، وبداية انحسار الكتل الحارة عن الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
الاثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
- الحرارة على الساحل من 23 الى 36 درجة، فوق الجبال من 21 الى 31 درجة، في الداخل من 22 الى 41 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 %
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,08
- ساعة غروب الشمس: 19,11
 
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